Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan "göçmen politikası" açıklaması Açıklaması - Son Dakika
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan "göçmen politikası" açıklaması Açıklaması

06.05.2022 22:53
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan "göçmen politikası" açıklaması Açıklaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başta İçişleri Bakanlığımız ve Milli Savunma Bakanlığımız olmak üzere ilgili tüm kurumlarımız sınırlarımız içinde ve dışında göç konusunu yakından takip etmekte, gerekli tedbirleri almakta, herhangi...

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başta İçişleri Bakanlığımız ve Milli Savunma Bakanlığımız olmak üzere ilgili tüm kurumlarımız sınırlarımız içinde ve dışında göç konusunu yakından takip etmekte, gerekli tedbirleri almakta, herhangi bir düzensizliğe asla izin vermemektedir." ifadelerini kullandı.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin, Suriye krizi başta olmak üzere bölgesinde yaşanan olağanüstü gelişmelere karşı aktif, istikrarlaştırıcı ve düzen kurucu bir rol oynadığını belirtti.

Türkiye'nin hem kendi güvenliğini teminat altına aldığını hem de gerçekçi ve insani bir göçmen politikası izlediğini bildiren Altun, bu süreçte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, terörü kaynağında kurutma stratejisinin hayata geçirildiğini ve bu doğrultuda birçok başarılı sınır ötesi harekat gerçekleştirildiğini kaydetti.

Fahrettin Altun, bu harekatlarda şehit olan kahramanları bir kez daha rahmetle andıklarını ifade ederek, şunları aktardı:

"Türkiye, bu harekatları bir yandan terör örgütleri ve onların hamileriyle mücadele etmek, diğer yandan sınırlarımızın hemen ötesinde barış koridorları oluşturmak için hayata geçirmiştir. Nitekim sınır ötesinde özgürleştirilen bölgelere bugüne dek 500 bin Suriyeli geri dönmüştür. Güvenli hale getirdiğimiz bölgelere Suriyeli kardeşlerimizin gönüllü ve onurlu geri dönüşlerini sağlama ve soruna kalıcı çözüm bulma çabalarımızın karşısında duranlar şimdi de soğuk savaş dönemi psikolojik harp teknikleriyle provokatörlük yapmaktadır.

Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başta İçişleri Bakanlığımız ve Milli Savunma Bakanlığımız olmak üzere ilgili tüm kurumlarımız sınırlarımız içinde ve dışında göç konusunu yakından takip etmekte, gerekli tedbirleri almakta, herhangi bir düzensizliğe asla izin vermemektedir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti büyüktür, güçlüdür. Öncelikle kendi vatandaşlarımızın emniyet ve refahını artırırken, öte yandan bölgesel güç konumumuzu pekiştirecek, küresel aktör olma yolunda güçlü adımlarla ilerleyeceğiz."

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Fahrettin Altun, Türkiye, Milli, GÖÇ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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