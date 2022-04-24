Fahrettin Altun: 1915 Olaylarının Çarpıtmalarla İstismar Edilmesine İzin Vermeyeceğiz - Son Dakika
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Fahrettin Altun: 1915 Olaylarının Çarpıtmalarla İstismar Edilmesine İzin Vermeyeceğiz

24.04.2022 10:30
Fahrettin Altun: 1915 Olaylarının Çarpıtmalarla İstismar Edilmesine İzin Vermeyeceğiz

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 24 Nisan 1915 olaylarına ilişkin, “Bizim tarihimizde kara bir leke yoktur. Hakikat için yaptığımız onca çağrıyı yalan ve iftiralarının ortaya çıkmasından korktukları için cevapsız bırakanların 1915 olaylarını türlü çarpıtmalarla istismar etmesine izin vermeyeceğiz” dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 24 Nisan 1915 olaylarına ilişkin, "Bizim tarihimizde kara bir leke yoktur. Hakikat için yaptığımız onca çağrıyı yalan ve iftiralarının ortaya çıkmasından korktukları için cevapsız bırakanların 1915 olaylarını türlü çarpıtmalarla istismar etmesine izin vermeyeceğiz" dedi.

Fahrettin Altun, 1915 olaylarının yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından bugün bir açıklama yaptı. HDP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Garo Paylan'ın 1915 olayları ile ilgili verdiği kanun teklifine atıfta bulunan Altun, açıklamasında şunları kaydetti:

"1915 olayları hakkında milletimize ve tarihimize yönelik bir iftirayı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kanun teklifi diye sunmak gaflet, dalalet ve hatta hıyanettir. Tarihsel gerçeklikten yoksun, uluslararası hukuk nezdinde geçersiz bu bühtanı reddediyoruz ve hükümsüz addediyoruz.

Bu kabul edilemez girişim, her gayrimeşru fırsatı ülkemize besledikleri husumet için kullanmaya çalışanların birliğimize, beraberliğimize saldırısından başka bir şey değildir. Bu saldırının Gazi Meclis çatısı altında yapılması ise karşımızdaki vahametin ciddiyetini göstermektedir.

"BİZİM TARİHİMİZDE KARA BİR LEKE YOKTUR"

Türk devleti ve milleti, bu ahlaksızlığın karşısında duracak, bu hadsizliğe hukuki çerçevede gereken cevabı verecektir. İçine düştükleri aymazlıkla emperyal hesapların maşası olanlar, bir kez daha hezimete uğrayacaklardır.

Bizim tarihimizde kara bir leke yoktur. Hakikat için yaptığımız onca çağrıyı yalan ve iftiralarının ortaya çıkmasından korktukları için cevapsız bırakanların 1915 olaylarını türlü çarpıtmalarla istismar etmesine izin vermeyeceğiz.

Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konudaki samimi gayretleri Ermeni toplumu ve kanaat önderleri tarafından takdir ve memnuniyetle karşılanırken kötü niyetli kimselerin akıl dışı ithamlarının bin yıllık birlikteliğimizi zehirleme amacı taşıdığı aşikardır."

ASALA'NIN ŞEHİT ETTİĞİ DİPLOMATLAR VİYANA'DAKİ SERGİ VE PANELDE ANILACAK

ASALA ve diğer Ermeni terör örgütleri tarafından şehit edilen diplomatların Viyana'daki sergi ve panelde anılacağını duyuran Altun, açıklamasına şöyle devam etti:

"Bu amaçla ASALA başta olmak üzere Ermeni terör örgütlerinin şehit ettiği diplomatlarımızı anmak üzere bugün Viyana'da düzenleyeceğimiz sergi ve panelin de uluslararası kamuoyunda etki oluşturacağına inanıyoruz. Bu vesileyle aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyorum."

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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

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