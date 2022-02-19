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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan ırkçı Hanau saldırısına ilişkin videolu paylaşım Açıklaması - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan ırkçı Hanau saldırısına ilişkin videolu paylaşım Açıklaması

19.02.2022 17:55

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, iki yıl önce Almanya'nın Hanau kentinde gerçekleştirilen ırkçı terör saldırısında hayatını kaybedenleri andı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, iki yıl önce Almanya'nın Hanau kentinde gerçekleştirilen ırkçı terör saldırısında hayatını kaybedenleri andı.

Altun, Almanya'nın Hanau kentinde 19 Şubat 2020'de gerçekleştirilen ve aralarında Türklerin de bulunduğu 9 kişinin yaşamını yitirdiği ırkçı terör saldırısının ikinci yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından videolu bir paylaşımda bulundu.

Fahrettin Altun, Almanca ve Türkçe paylaştığı mesajında, "Irkçı Hanau saldırısının üzerinden 2 yıl geçti. Saldırıda hayatını kaybedenleri rahmet ve saygıyla anıyorum." ifadelerini kullanıldı.

Altun tarafından paylaşılan videoda, ırkçı saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınları ile saldırının tanıklarının anlatımları yer aldı.

Saldırıdan kurtulmayı başaran Bilal Piter Minnemann isimli genç, yaşadığı korku dolu dakikaları anlattı. Geceleri dışarıda yalnız olduğunda o günkü endişeyi hissettiğini belirten Minnemann, "O görüntüler aklımda ve hiçbir zaman çıkmayacak." dedi.

Saldırının tek kadın kurbanı 35 yaşındaki Mercedes Kierpacz'ın geride iki çocuğunu bıraktığı belirtildi. Kierpacz'ın annesi Sophia Kierpacz, torunlarının her gün "Annemiz nerede?" diye sorduğunu anlattı. Kierpacz, "Küçük kız şimdi 9 yaşında. Çocuklar hep soruyor, 'Büyükanne, annemiz nerede?' Çocuklara ne diyeceğim?" ifadelerini kullandı.

Irkçı terör tehdidi panelde masaya yatırılacak

Öte yandan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un himayesinde "Hanau Kurbanları için Adalet Arayışı: Almanya'da Aşırı Sağcı Terör Tehdidi" bir panel düzenlenecek.

İletişim Başkanlığı Konferans Salonu'nda 21 Şubat pazartesi günü gerçekleştirilecek panelde, Almanya'daki aşırı sağcı terör tehdidi tartışılacak.

Panelde, "Aşırı sağ Berlin duvarının yıkılmasından bu yana nasıl bir yol izledi", "Devlet organlarına sızan aşırı sağcı gruplar ve tehlikenin boyutları", "Medya ırkçılık hakkındaki görüşlerimizi nasıl etkiliyor?" gibi başlıklarda oturumlar gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan ırkçı Hanau saldırısına ilişkin videolu paylaşım Açıklaması
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan ırkçı Hanau saldırısına ilişkin videolu paylaşım Açıklaması
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan ırkçı Hanau saldırısına ilişkin videolu paylaşım Açıklaması

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan ırkçı Hanau saldırısına ilişkin videolu paylaşım Açıklaması Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan ırkçı Hanau saldırısına ilişkin videolu paylaşım Açıklaması Son dakika haberi | Almanya'daki ırkçı terör saldırısında yaşamını yitirenler Hanau'da anıldı Son dakika haberi | Almanya'daki ırkçı terör saldırısında yaşamını yitirenler Hanau'da anıldı Hanau'daki ırkçı terör saldırısında yaşamını yitirenler Langen'de anıldı Hanau'daki ırkçı terör saldırısında yaşamını yitirenler Langen'de anıldı

Fahrettin Altun, Almanya, Medya, Terör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan ırkçı Hanau saldırısına ilişkin videolu paylaşım Açıklaması - Son Dakika


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