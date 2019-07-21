Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan 'Kıbrıs Barış Harekatı' açıklaması
Son Dakika Politika Haber

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan 'Kıbrıs Barış Harekatı' açıklaması

48 dakika önce

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45. yıldönümü kutlu olsun. Milli davamız uğruna can veren şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi saygıyla anıyorum" dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan 'Kıbrıs Barış Harekatı' açıklaması, System.String[]
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45. yıldönümü kutlu olsun. Milli davamız uğruna can veren şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi saygıyla anıyorum" dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45. yıldönümü nedeniyle sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaşımda bulundu. Altun, "Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45. yıldönümü kutlu olsun. Milli davamız uğrana can veren şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi saygıyla anıyorum. Türkiye, dün olduğu gibi bugün de Kıbrıs Türklerinin hak ve çıkarlarının korunması, adada adil ve kalıcı çözüm sağlanması ve bölgede barışın hakim olması için uluslararası hukuk çerçevesinde tüm hak ve imkanlarını kullanmaya devam edecektir" dedi. - ANKARA
Fahrettin Altun, Kıbrıs, Politika

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 12:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs'ta aynı adımı atmaktan tereddüt etmeyiz KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı: 15 Temmuz darbesi başarılı olsaydı Kıbrıs, Yunanistan'a bağlanırdı Rum gazetesi vahşeti manşetine taşıdı: Türkler yakalandı ve infaz edildi Rumlar, Kıbrıs Barış Harekatı'nı protesto etmek için sınıra yürüdü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.7.2019 00:59:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan 'Kıbrıs Barış Harekatı' açıklaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]