Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Kürtçe Paylaşım

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Kürtçe Paylaşım

44 dakika önce

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı Kürtçe paylaşımda, "Kardeşliğimize kasteden terör örgütü PKK'ya kök söktürdüğümüz bu şanlı dağlar şahit ki aynı gök kubbe altında, aynı bayrağın gölgesinde güven, barış ve birlik içinde yaşayacağız." dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Kürtçe Paylaşım, System.String[]
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı Kürtçe paylaşımda, "Kardeşliğimize kasteden terör örgütü PKK'ya kök söktürdüğümüz bu şanlı dağlar şahit ki aynı gök kubbe altında, aynı bayrağın gölgesinde güven, barış ve birlik içinde yaşayacağız." dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün gittiği Hakkari'nin karlı dağlarının yer aldığı görüntülere, sanatçı Züleyha'nın Kürtçe söylediği "Merhaba" şarkısının eşlik ettiği bir video paylaştı. Altun, paylaşımında, "Kardeşliğimize kasteden terör örgütü PKK'ya kök söktürdüğümüz bu şanlı dağlar şahit ki aynı gök kubbe altında, aynı bayrağın gölgesinde güven, barış ve birlik içinde yaşayacağız. Kardeşliğe, birliğe merhaba." ifadelerini kullandı. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 09:35 Kaynak: İHA

Twitter, Fahrettin Altun, Güncel
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