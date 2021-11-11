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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan "Milli Ağaçlandırma Günü"ne özel video - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan "Milli Ağaçlandırma Günü"ne özel video

11.11.2021 13:45

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Milli Ağaçlandırma Günü"ne özel video yayımladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Milli Ağaçlandırma Günü"ne özel video yayımladı.

Altun, Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan videoyu, "GeleceğeNefes" etiketiyle sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Milli Ağaçlandırma Günü'nü kutlayan Altun, "Yeşil vatanımızın her bir köşesi yine fidanlarla buluşacak, fidanlarımız yarınlarımıza umut olacak." ifadesini kullandı.

Altun tarafından paylaşılan videoda ise hava sıcaklıklarının artışı, karbon salınımının her geçen gün daha da yükselmesi, buzulların erimesi, yangınlar, seller, fırtınalar, kuraklık ve çölleşmenin yaygınlaşmasının küresel bir iklim değişikliğinin açık göstergeleri konumunda olduğu vurgulandı.

Sürdürülebilir, kapsayıcı, dengeli ve çevreci kalkınma yaklaşımını benimseyen Türkiye'nin, yeşil çevre anlayışını gelecek nesillere karşı sorumluluk bilinciyle ele aldığı ve Paris Anlaşması gibi uluslararası mutabakatları insanlığın ortak birikimi olarak değerlendirdiği aktarılan videoda, "Sıfır atık politikası, yenilenebilir enerji teşvikleri, yeşil alanların artırılması çalışmaları, millet bahçeleri ve ağaç dikim seferberlikleri Türkiye'nin yeşil ekonomiye olan inancını kanıtlar niteliktedir." ifadesine yer verildi.

Tüm bu çabalar sayesinde Türkiye'nin, Avrupa'da ormanlık alanını en fazla artıran ülke haline geldiği, dünya ağaçlandırma liginde ise 6'ncı sıraya yükselerek büyük bir başarıya imza attığı vurgulanan videoda, şu bilgiler aktarıldı:

"Son 20 yılda orman varlığımız 2,1 milyon hektar artarken Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ile 2019 yılında, her yılın 11 Kasım günü 'Milli Ağaçlandırma Günü' olarak kutlanmaya başlanmıştır. Ülkemizde 'Yeşil Vatan' bilincinin gelişmesine büyük katkı sağlayan bu girişim, bugün dünyada 70 ülkenin katılımı ile büyümeye devam etmektedir. Bu yıl ülkemizde yetiştirilen 252 milyon fidan, geleceğe nefes olması için özellikle yangın ve sel felaketlerinden etkilenen bölgelere yine yeşil seferberlik ruhuyla dikilecek. Yeşili koruma ve kalkınmanın birbirinden asla ayrılamayacak olgular olduğu bilinciyle hareket eden Türkiye, yeşil kalkınma hamlesi ile birlikte 'Daha adil, daha sürdürülebilir ve daha yaşanabilir bir dünya için uluslararası iş birliği' ilkesiyle iklim değişikliğiyle mücadele etmeye devam edecek. Milli Ağaçlandırma Günü'müz kutlu olsun."

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Milli Ağaçlandırma Günü ne özel video
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Milli Ağaçlandırma Günü ne özel video
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Milli Ağaçlandırma Günü ne özel video
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Milli Ağaçlandırma Günü ne özel video

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan 'Milli Ağaçlandırma Günü'ne özel video - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan "Milli Ağaçlandırma Günü"ne özel video - Son Dakika
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