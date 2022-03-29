Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Rusya-Ukrayna müzakere heyetleri toplantısına ilişkin paylaşım Açıklaması - Son Dakika
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Rusya-Ukrayna müzakere heyetleri toplantısına ilişkin paylaşım Açıklaması

29.03.2022 21:27
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Rusya-Ukrayna müzakere heyetleri toplantısına ilişkin paylaşım Açıklaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Ukrayna ve Rusya'nın müzakere ekipleri arasında Türkiye'de gerçekleştirilen görüşmeler bize ve bütün dünyaya, krizin hızla çözülebileceğine dair umut verdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Ukrayna ve Rusya'nın müzakere ekipleri arasında Türkiye'de gerçekleştirilen görüşmeler bize ve bütün dünyaya, krizin hızla çözülebileceğine dair umut verdi." ifadelerini kullandı.

Altun, sosyal medya hesabından Rusya-Ukrayna müzakere heyetlerinin Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirdiği toplantıya ilişkin paylaşımda bulundu.

Türkiye'nin, küresel krizlerin çözülmesi ve bölgesel ihtilafların sona erdirilmesinde aktif bir rol oynamaya devam ettiğini belirten Altun, "Türkiye, barış ve istikrarın hizmetinde sürdürülebilir bir küresel sistem inşa etmek için her zaman bir yol haritası sağlamaktadır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ülkemiz, bölgesinde ve dünyada istikrar sağlayıcı bir güçtür. Bu vizyon doğrultusunda Türkiye bir kez daha, Rusya-Ukrayna savaşını etkili bir diplomasiyle sona erdirmek için elinden geleni yapmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, krizin ilk gününden bu yana Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile doğrudan görüşmeler gerçekleştirdiğini hatırlatan Fahrettin Altun, şunları kaydetti:

"Dışişleri Bakanlığımız ve diplomatik misyonlarımız da iki taraf arasında aracılık etmektedir. Bu girişimler Türkiye'nin, her iki tarafla da görüşen ve tarafları masaya getiren bir güç olduğu gerçeğini kanıtlamaktadır. Ülkemizin başarılı diplomatik inisiyatifi, Ukrayna ve Rusya dışişleri bakanlarını Antalya Diplomasi Forumu'nda bir araya getirmeyi başardı. Antalya Diplomasi Forumu, ihtilafın başından bu yana iki dışişleri bakanı arasındaki en üst düzey görüşme oldu.

Görüşmelerin son turu, Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın inisiyatifi sonucu İstanbul'da gerçekleşti. Ukrayna ve Rusya'nın müzakere ekipleri arasında Türkiye'de gerçekleştirilen görüşmeler bize ve bütün dünyaya, krizin hızla çözülebileceğine dair umut verdi. Türkiye, Ukrayna ve Rusya arasında barışın ve istikrarın tesisi için gayret göstermekten vazgeçmeyecektir. Bölgemiz daha fazla ihtilafı ve insani krizi kaldıramaz. İlgili bütün tarafları, Türkiye'nin diplomatik girişimlerini desteklemeye davet ediyoruz. Zira biz, barış ve istikrar davası için üzerimize düşeni yapmaya her zaman hazırız."

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Müzakere, Türkiye, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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