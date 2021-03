Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan sağlık çalışanlarına mektup Açıklaması - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, dünyanın en büyük ve en nitelikli sağlık ordularından birine sahip olmanın Türkiye için bir iftihar vesilesi olduğunu belirtti.

Altun, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Lütfen Platformu tarafından Kovid-19 sürecinde büyük özveriyle hizmet veren sağlık çalışanları için "Destan Yazanlara Mektup Yazalım" sloganıyla düzenlenen dijital mektup kampanyasına destek verdi.

Mektubuna, "Kıymetli sağlık çalışanlarımız, şifa ordumuzun çok değerli neferleri" diye başlayan Altun, 14 Mart Tıp Bayramı'nı tebrik etti.

Sağlık çalışanlarının, her zaman ve her koşulda insanlığa şifa olmak için bilgi ve fedakarlıkla ortaya koyduğu gayretin, her türlü takdirin üzerinde olduğunu vurgulayan Altun, sağlıkçıların, geçmişten bugüne Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanında savaş ve afet gibi zorlu şartlarda dahi özveriyle icra ettiği hizmetlerle pek çok mesleki ve insani başarıya imza attığını hatırlattı.

Altun, tüm dünyayı etkisi altına alan ve adeta görünmez bir düşman olan koronavirüse karşı Türkiye'nin verdiği etkin mücadelenin baş aktörlerinden birinin sağlık çalışanları olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu süreçte bir canı daha kurtarmak için gece-gündüz demeden, kendi hayatınızdan ve ailenizden feragat ederek canla başla çalıştığınız için bütün bir millet olarak size minnettarız. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, sağlık sistemimize yaptığımız yatırımların sağladığı imkanların yanı sıra sizlerin bilgi, tecrübe ve özverisiyle, salgınla mücadelemizi pek çok ülkeye kıyasla fark yaratan bir başarıyla sürdürüyoruz. Dünyanın en büyük ve en nitelikli sağlık ordularından birine sahip olmak, ülkemiz için bir iftihar vesilesidir. Bu vesileyle koronavirüsle mücadele ederken hayatını kaybeden sağlık çalışanlarımıza da bir kez daha Rabbimden rahmet niyaz ediyorum."

Bilimin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin sağladığı imkanları, vatandaşların, insanlığın hizmetine kullanan sağlık camiasının tüm mensuplarını sevgi ve saygıyla selamlayan Fahrettin Altun, "İyi ki varsınız, kalın sağlıcakla." ifadelerini kullandı.