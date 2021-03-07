Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Samsun'da kadının eski eşi tarafından darbedilmesine tepki Açıklaması - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Samsun'da kadının eski eşi tarafından darbedilmesine tepki göstererek, "Gözü dönmüş cani, emniyet güçlerimiz tarafından gözaltına alındı. Bu vahşetin hesabı en ağır şekilde sorulacaktır. Olayın yakından takipçisiyiz." ifadelerini kullandı.

Altun, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Samsun'da yaşanan kan donduran vahşetin herkesi derin bir öfkeye sevk ettiğini belirtti.

Fahrettin Altun, "Gözü dönmüş cani, emniyet güçlerimiz tarafından gözaltına alındı. Bu vahşetin hesabı en ağır şekilde sorulacaktır. Olayın yakından takipçisiyiz. Şiddete uğrayan anne ile biricik evladının yanındayız." değerlendirmesinde bulundu.

BiP ve Telegram'daki mesajında da Altun, şu ifadelere yer verdi:

"Ey kadını aciz gören sefil zihniyet. Kadının anneliğinde kainatın sırrı, yoldaşlığında hayatın mutluluğu vardır. Şiddetin her türlüsüne elbette karşıyız ama böylesine kıymetli olan bir varlığa karşı şiddetin daha çok karşısındayız. Rabb'im kimseyi sevgiden, merhametten ve vicdandan yoksun bırakmasın. Kadınlarımızın dünyamızı aydınlatan ışığı hiç sönmesin."