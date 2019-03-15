Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Yeni Zelanda'daki Saldırıya Kınama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Yeni Zelanda'daki Saldırıya Kınama

1 saat önce

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Yeni Zelanda'da iki camiye gerçekleştirilen saldırıyı kınadı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Yeni Zelanda'daki Saldırıya Kınama, System.String[]
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Yeni Zelanda'da iki camiye gerçekleştirilen saldırıyı kınadı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Yeni Zelanda'da iki camiye yapılan saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Altun, "Christchurch'daki terör saldırısını şiddetle kınıyorum. Dua ve düşüncelerimiz kurbanlar ve sevdikleriyle. Terörün her türlüsüne karşı birleşme zamanı" ifadelerini kullandı. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 10:17 Kaynak: İHA

Fahrettin Altun, Yeni Zelanda, Politika
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