Yunanistan'ın Türkiye'yi suçlamak istediği skandal fotoğrafa bir tepki de Cumhurbaşkanlığı'ndan geldi - Son Dakika
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Yunanistan'ın Türkiye'yi suçlamak istediği skandal fotoğrafa bir tepki de Cumhurbaşkanlığı'ndan geldi

16.10.2022 20:46

Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Notis Mitarakis önceki gün sosyal medya hesabından Yunan güçlerinin soyduğu göçmenlerin fotoğrafını yayınlayarak, olayı Türkiye'nin gerçekleştirdiği algısı yaratmak istemişti. İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, sahte paylaşıma tepki gösterirken, konu hakkında bir yorumda Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan geldi. Altun, "Yunanistan'ı mültecilere karşı takındığı insanlık dışı tavırdan bir an önce vazgeçmeye davet ediyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Notis Mitarakis'in, Twitter'dan Türkiye'ye ilişkin yaptığı paylaşımlar üzerine, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

"BEYHUDE VE CİDDİYETTEN UZAK BİR ÇABA"

"Türkiye'yi kendileriyle karıştıran Yunanistan'ın Göç ve Sığınmadan Sorumlu Bakanı, paylaştığı yalan yanlış içeriklerle ülkemizi zan altında bırakmaya çalışmış" ifadesine yer veren Altun, şunları kaydetti: "Yunanistan, bu beyhude ve ciddiyetten uzak çabalarıyla, kişisel eşyalarını gasbedip sınır dışı ettiği mültecilerin fotoğraflarını yayımlarken, bu mazlumların haysiyetine bile saygısı olmadığını bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir.

Yunanistan'ın Türkiye'yi suçladığı skandal fotoğrafa bir tepki de Cumhurbaşkanlığı'ndan

"DEVLET CİDDİYETİNE DAVET EDİYORUZ"

Yunan makamları önce Frontex ile suç ortaklığı yaparak, Ege'de boğulmasına neden olduğu bebeklerin, Meriç'te soyup kemerle dövdüğü, donarak ölmesine neden olduğu insanların hesabını vermelidir. Yunanistan'ı mültecilere karşı takındığı insanlık dışı tavırdan bir an önce vazgeçmeye, Türkiye'ye yönelik temelsiz, asılsız suçlamalara son vermeye ve devlet ciddiyetine davet ediyoruz."

Yunanistan'ın Türkiye'yi suçladığı skandal fotoğrafa bir tepki de Cumhurbaşkanlığı'ndan
YORUMLAR
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Yunan Genelkurmay Başkanı'nın tehditleri bitmiyor: Tehdidi çok ciddiye alıyoruz ve eğer gerekirse muzaffer olmaya hazırlanıyoruz Yunan Genelkurmay Başkanı'nın tehditleri bitmiyor: Tehdidi çok ciddiye alıyoruz ve eğer gerekirse muzaffer olmaya hazırlanıyoruz Sözcü Çataklı'dan, Yunanistan Göç ve İltica Bakanı'na sert cevap Sözcü Çataklı'dan, Yunanistan Göç ve İltica Bakanı'na sert cevap
Kaynak: AA

Fahrettin Altun, Yunanistan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yunanistan'ın Türkiye'yi suçlamak istediği skandal fotoğrafa bir tepki de Cumhurbaşkanlığı'ndan geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yunanistan'ın Türkiye'yi suçlamak istediği skandal fotoğrafa bir tepki de Cumhurbaşkanlığı'ndan geldi - Son Dakika
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