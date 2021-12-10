Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri'ne katıldı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Son 20 yılda Türkiye çok güçlü, itibarlı bir bölgesel güç oldu. Aynı zamanda Cumhurbaşkanımız liderliğinde çok önemli bir küresel aktöre dönüşme gayreti içerisinde. Bunu yaparken önümüzdeki dönemde de, bugün de dayandığı en önemli toplum kesimi gençlerimiz. Gençlerimiz 2023, 2053 vizyonunda da, 2071 vizyonumuzda da bizim ayrılmaz parçamız" dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ATO Congresıum'da İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri"ne katıldı. Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği tanıtım günlerinde stantları ziyaret eden Altun, projeler hakkında bilgi aldı. Halk Bank standını ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve büyüme merkezli yeni programa vurgu yaptığını kaydeden Altun, bu noktada kamu bankalarına çok önemli görevler düştüğünü ifade etti. Dünyanın çok zor günler geçirdiğini belirten Altun, "Biz Allah'a şükür bu zor günleri Cumhurbaşkanımız liderliğinde ciddi bir planlamayla geçiriyoruz. Bu planlama gerçek hayata birebir tekabül eden kısa, orta ve uzun vadeli olarak Türkiye'nin bölgesel ve küresel aktörlüğüne yatırım yapan bir planlama" dedi.

Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri'ne gençleri ve ailelerini davet eden Altun, "Yapmak istediğimiz; devlet ve millet arasında iletişim vazifemiz olması dolayısıyla doğrudan gençlerimizin devletin kurumlarıyla yüz yüze iletişim kurabilecekleri, devletimizin teşvik, hibe, burs ve eğitim programları hakkında bilgilenebilecekleri bir platform inşa etmek. Burada bu platformu inşa etmiş durumdayız. Burada 40 kurumumuz gençlerimize kendi kurumlarında ne tür teşvikler sağladıklarını, gençlerimize ne tür imkanlar sağladıklarını, sağlayabileceklerini aktarıyorlar. Gençlerimiz böylelikle devletimizin nasıl yanlarında olduklarını, geleceğe nasıl daha emin bir şekilde bakabileceklerini görmüş oluyorlar" dedi.

"Son 20 yılda Türkiye çok güçlü, itibarlı bir bölgesel güç oldu"

İnsanlığın pandemi dolayısıyla bir kriz sürecinde olduğunu kaydeden Altun, "Devletimiz güçlü bir sosyal devlet mantığıyla toplumun bütün kesimlerinin yanında olduğu gibi gençlerimizin de yanında. Bu platform bunun en somut, en net delilidir. Burada Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonunun nasıl somut bir şekilde hayata geçtiğini tüm gençlerimiz görebilir. Burada devletimizin nasıl güçlü bir şekilde, belli bir plan dahilinde nasıl gençlerimize destek olabildiğini, olduğunu görmelerini talep ediyoruz. Bu fuar alanında üç sokağımız var. Devlet sokağında 40 kurumumuz, kurumlarımızın temsilcileri orada. Gençlerimize yüz yüze neler yaptıklarını, ne tür teşvikler verdiklerini, ne tür imkanlar sağlıklarını, burs ve eğitim gibi bunları anlatıyorlar. Birçok kurum milletimiz için, devletimiz için gurur kaynağı. Eğlence sokağımız var, orada kurumlarımızın simülasyon etkinlikleri var. Tecrübe sokağımız var. Orada da yine devlet teşviklerinden yararlanmış, devletin sunduğu imkanlardan faydalanarak başarılı işler ortaya koymuş, başarılı girişimlerde bulunmuş gençlerimiz, diğer genç arkadaşlarına nasıl bunları başardıklarını, nasıl kendilerinin de bunu başarabileceklerini doğrudan kendileri anlatıyorlar" dedi.

"Artık eski Türkiye yok, eskı Türkiye'nin bürokrasisi de yok"

Türkiye'nin artık eski Türkiye olmadığına vurgu yapan Altun, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi bu anlamda yapılan işlerin çok daha koordineli, çok daha etkili bir şekilde daha hızlı bir şekilde icra edilmesine imkan sağlıyor. Cumhurbaşkanımız 2018 yılında Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi'ne geçmemizi teşvik ederken tam da bu vizyonu hayata geçirmek istedi. Hızlı bir şekilde kurumlarımız koordineli bir şekilde projelerini hayata geçirebiliyorlar. Artık eski Türkiye yok, eski Türkiye'nin bürokrasisi de yok" diye konuştu.

CİMER, Halk Bank, YÖK, Türk Hava Yolları, TCDD, Diyanet İşleri Başkanlığı, Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının stantlarını da ziyaret eden Altun, stantlardaki projeler ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Tanıtım günlerini ziyaret eden gençlerle fotoğraf çektirip sohbet eden Altun, TCDD'nin standını ziyareti sırasında lise öğrencisi Elif Karlıtepe tarafından hazırlanan "Hikaye İstasyonu Projesi" hakkında bilgi aldı.

9-12 Aralık tarihleri arasında ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nde ziyarete açık olan tanıtım günlerine Hazine ve Maliye, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Sanayi ve Teknoloji, Aile ve Sosyal Hizmetler, Milli Eğitim, Ticaret bakanlıklarının yanı sıra Savunma Sanayii Başkanlığı, Dijital Dönüşüm Ofisi, TÜBİTAK, KOSGEB, Türkiye Ulusal Ajansı gibi 40'ın üzerinde kurum ve kuruluştan temsilciler katılıyor. İHA

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