Altun'dan 'Ermenistan' açıklaması: Darbe girişimi olarak görüyor ve kınıyoruz - Son Dakika

Altun'dan 'Ermenistan' açıklaması: Darbe girişimi olarak görüyor ve kınıyoruz
25.02.2021 20:29
İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, Ermenistan'da yaşanan gelişmelerden duyulan endişeyi dile getirerek, "Yaşanan süreci bir darbe girişimi olarak görüyor ve net bir biçimde kınıyoruz" dedi.
İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, Ermenistan'da yaşanan gelişmelerden duyulan endişeyi dile getirerek, "Yaşanan süreci bir darbe girişimi olarak görüyor ve net bir biçimde kınıyoruz" dedi.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ermenistan'da bugün yaşanan olaylarla ilgili Twitter hesabından açıklamada bulundu. Altun, İngilizce olarak verdiği mesajda, "Ermenistan'da yaşanan son gelişmelerden derin endişe duyuyoruz. Yaşanan süreci bir darbe girişimi olarak görüyor ve net bir biçimde kınıyoruz. Türkiye, dünyanın neresinde olursa olsun, saldırılara karşı her zaman demokrasi ve halkın hür iradesinin yanındadır" ifadelerini kullandı.
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