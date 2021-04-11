Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Ermenistan'ın saldırılarında sivillerin hayatını kaybettiği Gence'yi ziyaret etti - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Ermenistan'ın saldırılarında sivillerin hayatını kaybettiği Gence'yi ziyaret etti

11.04.2021 16:55

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Dağlık Karabağ'daki savaşta Ermenistan tarafından Azerbaycan'ın sivil yerleşim birimlerine balistik füzelerle düzenlenen saldırılara ilişkin "Vicdana, izana sığan bir durum değil. Bütün dünyanın görmesi gereken bir durum bu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Dağlık Karabağ'daki savaşta Ermenistan tarafından Azerbaycan'ın sivil yerleşim birimlerine balistik füzelerle düzenlenen saldırılara ilişkin "Vicdana, izana sığan bir durum değil. Bütün dünyanın görmesi gereken bir durum bu. Fakat ne yazık ki bütün dünyanın ayağa kalkması gereken bu tablo karşısında bir derin sessizliğin olduğunu görüyoruz." dedi.

Azerbaycan'da gerçekleştirilen Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) Medya ve Enformasyondan Sorumlu Bakanlar ve Başkanlar Toplantısı katılımcıları, savaş döneminde Ermenistan'ın balistik füzelerle saldırdığı ve sivil kayıpların yaşandığı Gence kentini ziyaret etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, Kırgızistan Kültür, Enformasyon, Gençlik ve Spor Bakanı Kairat İmanaliev, Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Enformasyon ve İletişim Ajansı Başkanı Asadjon Hodjayev, Kazakistan Enformasyon ve Toplumsal Kalkınma Bakan Yardımcısı Askhat Oralov ile Macaristan Güvenlik Politikalarından Sorumlu Devlet Sekreteri Peter Sztaray, Gence'de yıkılan binaların enkazını gezerek incelemelerde bulundu, buralara karanfil bıraktı.

Ziyarete, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun başkanlığındaki Türkiye heyeti de katıldı. Heyette, Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz de yer aldı.

"İnsanları katletmek savaş suçu, insanlık suçudur"

Altun, ziyaret sonrasında AA muhabirine yaptığı açıklamada, enkazında incelemelerde bulundukları binada 10 sivilin Ermenistan'ın saldırısı sonucu hayatını kaybettiğini hatırlattı.

Savaş süresince Gence'de 26, toplamda 100'den fazla Azerbaycanlı sivilin Ermenistan'ın saldırıları nedeniyle hayatını kaybettiğini belirten Altun, yaklaşık 500 sivilin de yaralandığını anımsattı.

Altun, Ermenistan'ın sahada kaybettiğinde, işgal ettiği topraklardan çekilmek zorunda kaldığında sivil yerleşim birimlerine saldırı yolunu seçtiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Burada sivil yerleşim birimlerinin tam ortasına, insanlar uyurken, içlerinde bebeklerin de olduğu insanları katletmek savaş suçu, insanlık suçudur. Eğer bir hukuk varsa, mutlak surette bu savaş suçu işleyenlerin cezalandırılması gerekir. Sivil katliamlar akıl alır gibi değil. Vicdana, izana sığan bir durum değil. Bütün dünyanın görmesi gereken bir durum bu. Fakat ne yazık ki bütün dünyanın ayağa kalkması gereken bu tablo karşısında bir derin sessizliğin olduğunu görüyoruz."

Sivil katliamının yapıldığı günün ertesinde dünya medyasının güdümlü şekilde Azerbaycan'ı hatta Türkiye'yi suçlamaya çalıştığına işaret eden Altun, şu ifadeleri kullandı:

"Çünkü Azerbaycan, Ermenistan'ın işgal ettiği toprakları kurtarmaya çalıştı ve Türkiye de ona yardım etti. Sivil katliamını meşrulaştırmak mümkün değil. Bu tablo karşısında biz çok ciddi tavrımızı ortaya koyuyoruz. Burada insanlık suçu karşısında sessiz kalanların, hele hele bu insanlık suçunu işleyenleri destekleyenlerin insanlığından bahsedemeyiz. Biz bu suçu işleyenlerin tüm uluslararası arenada tüm imkanlarımızla peşine gideceğiz. Azerbaycan'ın bu haklı davasında yanında olacağız."

"Bu insanlık suçunun peşinden gideceğiz"

Altun, Gence'de sivillerin uykularında ölüme yakalandığının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Böyle bir şey, bir Avrupa şehrinde olsaydı nasıl bir manzara ile karşı karşıya kalırdık? Bu durumda başka bir yaklaşım ortaya konurdu. Biz bu ikiyüzlülüğü, bu kötücül tavrı kabul etmiyoruz. Dolayısıyla biz diyoruz ki, bu insanlık suçunun peşinden gideceğiz. Tüm insanlık, bu suçu işleyenlerin yargılandığını görecek. Aksi takdirde küresel adaletten bahsedemeyiz.

Türkiye'nin yürüttüğü mücadele bu anlamda hak ve adalet mücadelesidir. Burada yapılanları görmezden gelmeyeceğiz. Aksine sahadaki gücümüzü bu alanda da elimizden gelen bütün gayretle ortaya koyacağız, bölgenin imarı ve kalkındırılması konusunda gayret sarf edeceğiz."

Azerbaycan ve Türkiye'nin Türk dünyasının birlikteliğiyle dünyaya güçlü olduklarını göstereceklerine dikkati çeken Altun, "Biz ne olursa olsun bir daha asla bu tür işgallere müsaade etmiyoruz. Bu tür terör saldırılarına müsaade etmiyoruz. Bu terör saldırılarını gerçekleştirenleri, savaş suçu işleyenleri nerede olurlarsa olsun takip edeceğiz ve cezalandırılmaları için elimizden gelen bütün gayreti sarf edeceğiz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Ermenistan'ın saldırılarında sivillerin hayatını kaybettiği Gence'yi ziyaret etti
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Ermenistan'ın saldırılarında sivillerin hayatını kaybettiği Gence'yi ziyaret etti
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Ermenistan'ın saldırılarında sivillerin hayatını kaybettiği Gence'yi ziyaret etti
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Ermenistan'ın saldırılarında sivillerin hayatını kaybettiği Gence'yi ziyaret etti

Fahrettin Altun, Azerbaycan, Ermenistan, Savaş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Ermenistan'ın saldırılarında sivillerin hayatını kaybettiği Gence'yi ziyaret etti - Son Dakika


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