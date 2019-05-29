Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, "Görüşmede ayrıca çelik sektörüne yönelik ilave tarifenin...
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, "Görüşmede ayrıca çelik sektörüne yönelik ilave tarifenin...

1 saat önce

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, "Görüşmede ayrıca çelik sektörüne yönelik ilave tarifenin kaldırılmasından duyulan memnuniyet paylaşılmış; bu kararın, 75 milyar dolarlık ikili ticaret hedefine ulaşılmasına katkı sağlayacağı vurgulanmıştır" dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun,
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, "Görüşmede ayrıca çelik sektörüne yönelik ilave tarifenin kaldırılmasından duyulan memnuniyet paylaşılmış; bu kararın, 75 milyar dolarlık ikili ticaret hedefine ulaşılmasına katkı sağlayacağı vurgulanmıştır" dedi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 06:45 Kaynak: İHA
Politika
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