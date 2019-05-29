Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, "Görüşmede ayrıca çelik sektörüne yönelik ilave tarifenin...

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, "Görüşmede ayrıca çelik sektörüne yönelik ilave tarifenin kaldırılmasından duyulan memnuniyet paylaşılmış; bu kararın, 75 milyar dolarlık ikili ticaret hedefine ulaşılmasına katkı sağlayacağı vurgulanmıştır" dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, "Görüşmede ayrıca çelik sektörüne yönelik ilave tarifenin kaldırılmasından duyulan memnuniyet paylaşılmış; bu kararın, 75 milyar dolarlık ikili ticaret hedefine ulaşılmasına katkı sağlayacağı vurgulanmıştır" dedi. - ANKARA

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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