Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: "Görüşmenin ardından Cumhurbaşkanımız ve kıymetli eşleri...
3 saat önce
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: "Görüşmenin ardından Cumhurbaşkanımız ve kıymetli eşleri Emine Erdoğan Hanımefendi, Berham Salih ve muhterem eşlerini iftar programında ağırlayacaklardır.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 02:11 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: "Görüşmenin ardından Cumhurbaşkanımız ve kıymetli eşleri Emine Erdoğan
Hanımefendi, Berham Salih
ve muhterem eşlerini iftar programında ağırlayacaklardır." - ANKARA
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