Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, HDP-PKK ilişkisini anlatan video paylaştı - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, HDP-PKK ilişkisini anlatan video paylaştı

14.02.2021 23:23
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, HDP-PKK ilişkisini anlatan video paylaştı, System.String[]

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "HDP demek, PKK demektir.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "HDP demek, PKK demektir. HDP, PKK'dan aldığı emirle hareket eden bir siyaset kuklasıdır." ifadelerini kullandı.

Altun, Twitter hesabından, terör örgütü PKK'nın saldırılarından görüntülerin bulunduğu, HDP ile PKK arasındaki ilişkinin anlatıldığı, İngilizce ve Türkçe olarak hazırlanan video paylaştı.

Paylaşımında, "Buradan avazımız çıktığı kadar gür bir sesle haykırıyoruz. HDP demek, PKK demektir." ifadesini kullanan Altun, şunları kaydetti:

"HDP, PKK'dan aldığı emirle hareket eden bir siyaset kuklasıdır. Bu gerçeği bugün bir kere daha gördük. HDP'yle olan ittifakları zarar görmesin diye PKK'nın adını dahi anamayanları da gördük."

HDP'nin siyasi statüsünü kötüye kullanmasına izin verilmeyecek

Videoda, Türkiye'ye karşı 40 yıldır terör kampanyası yürüten PKK'nın, 40 binin üzerinde kişiyi öldürdüğü vurgulanıyor.

AB ve ABD tarafından da terör örgütü olarak kabul edilen PKK'nın, Türk topraklarına yapılan birçok ölümcül saldırıdan sorumlu olduğunun altı çizilerek, "PKK, insan kaçakçılığı, uyuşturucu kaçakçılığı ve haraç alma dahil olmak üzere birçok yasa dışı faaliyet yoluyla finansman sağlamaktadır. Çocukları zorla silah altına alma, gasp, işkence ve adam kaçırma gibi eylemleriyle insan haklarını ihlal etmektedir." bilgisi paylaşılıyor.

Yürütülen soruşturmalarda, PKK ile HDP arasında doğrudan ve dolaylı bağlantılar kuran birçok kanıt ortaya çıkarıldığı belirtilerek, HDP üyelerinin sürekli terör örgütünün propagandasını yaydığına, PKK'yı ve Suriye'deki kolu YPG'yi desteklediğine dikkat çekiliyor.

Videoda, HDP'li yöneticilerin PKK ile ilişkilerini itiraf ettikleri ifadelere yer verilirken, PKK/YPG'li teröristlerin diğer ülkeler için de tehdit oluşturdukları vurgulanıyor.

Video, "İster yurt içinde ister yurt dışında olsun Türkiye, PKK ve terör örgütüne hizmet eden unsurlarla mücadeleye devam edecektir. Türkiye, HDP'nin siyasi statüsünü kötüye kullanmasına izin vermeyecektir. Demokrasi perdesi altında terörizmin desteklenmesine diğer demokratik ülkelerde olduğu gibi Türkiye'de de müsaade edilmeyecektir." ifadeleriyle son buluyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, HDP-PKK ilişkisini anlatan video paylaştı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, HDP-PKK ilişkisini anlatan video paylaştı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, HDP-PKK ilişkisini anlatan video paylaştı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, HDP-PKK ilişkisini anlatan video paylaştı

Halkların Demokratik Partisi, Fahrettin Altun, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, HDP-PKK ilişkisini anlatan video paylaştı - Son Dakika


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