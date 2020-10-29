Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: "Hepimizin huzurla yaşayacağı evimizdir Cumhuriyet" - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Cumhuriyet, sarsılmaz bir inançtır. Vatan için nice zorluklara meydan okuyan kararlılıktır. Hepimizin huzurla yaşayacağı evimizdir Cumhuriyet." ifadelerini kullandı.

Altun, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Twitter hesabından, "Cumhuriyet, sarsılmaz bir inançtır. Vatan için nice zorluklara meydan okuyan kararlılıktır. Hepimizin huzurla yaşayacağı evimizdir Cumhuriyet. Cumhuriyet fazilettir, nice zorluklar sonucu hak edilmiş bir zaferdir Cumhuriyet. Yaşasın Büyük Türkiye Cumhuriyeti." mesajını paylaştı.