Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, İdlib'te şehit olan asker için başsağlığı diledi - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İdlib'te Bahar Kalkanı Harekat bölgesinde şehit düşen asker için başsağlığı mesajı yayımladı.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"İdlib'te, Türk Silahlı Kuvvetleri'mizin konvoyuna gerçekleştirilen hain saldırıda şehit olan kahraman askerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Terör örgütünün kökünü kazıyana kadar kararlı mücadelemiz sürecektir."