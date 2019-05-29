Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: "İki lider, Japonya'da düzenlenecek G20 zirvesi marjında...
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: "İki lider, Japonya'da düzenlenecek G20 zirvesi marjında...

1 saat önce

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: "İki lider, Japonya'da düzenlenecek G20 zirvesi marjında görüşme konusunda mutabık kalmışlardır.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun:
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: "İki lider, Japonya'da düzenlenecek G20 zirvesi marjında görüşme konusunda mutabık kalmışlardır." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 06:46 Kaynak: İHA
Japonya, Politika
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