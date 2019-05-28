Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: "Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih, bugün akşam saatlerinde...
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: "Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih, bugün akşam saatlerinde...

3 saat önce

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: "Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih, bugün akşam saatlerinde ülkemize bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun:
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: "Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih, bugün akşam saatlerinde ülkemize bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 02:10 Kaynak: İHA
Berham Salih, Politika
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