Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, İsrail'in zulmünün yıllar geçse dahi unutulmayacağını belirtti - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Ecdadımızın hoşgörüsü ve adaleti nasıl bir asır sonra bile dün gibi akıllardaysa, İsrail'in zulmü de aynı şekilde yıllar geçse dahi unutulmayacak." ifadesini kullandı.

Altun, Twitter hesabından, Emon Askar adlı genç bir kızın şarkı sözleriyle dile getirdiği " Filistin'in hikayesi" video klibini paylaştı.

Hakikatin değişmez oluğunu, dile gelişinin değiştiğini aktaran Altun, paylaşımında, "Ruhu olan hakikatse en güçlü sesleniştir. Ecdadımızın hoşgörüsü ve adaleti nasıl bir asır sonra bile dün gibi akıllardaysa, İsrail'in zulmü de aynı şekilde yıllar geçse dahi unutulmayacak." ifadelerine yer verdi.