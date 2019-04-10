Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, İtalya'yı Kınadı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, İtalya'yı Kınadı

1 saat önce

– CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İtalya'da hükümetin 1915 olaylarını 'Sözde Ermeni soykırımı' olarak tanıması talebiyle parlamentoya bir önerge sunulmasını kınadı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, İtalya'yı Kınadı, System.String[]
– CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İtalya'da hükümetin 1915 olaylarını 'Sözde Ermeni soykırımı' olarak tanıması talebiyle parlamentoya bir önerge sunulmasını kınadı.

Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu açıklamada bulundu:

"İtalya Parlamentosu'nun tarihimizi çarpıtma ve politize etme çabasını en sert biçimde kınıyoruz. Bu kısır, düşmanca ve müessif bir yaklaşımdır. Birbirimizin anılarına saldırmak yerine hep birlikte gerçeğin hikayelere üstün gelmesini sağlamalıyız." - Ankara
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 11:12 Kaynak: DHA
Twitter, Fahrettin Altun, İtalya, Politika
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