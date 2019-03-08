Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun 'Kadınlar Günü'nü Kutladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun 'Kadınlar Günü'nü Kutladı

1 saat önce

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun 'Kadınlar Günü'nü Kutladı, System.String[]
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Aileden iş dünyasına, sanattan siyasete hayatın her alanına sevgi, emek, şefkat ve umutla değer katan, omuz omuza yürüdüğümüz, yan yana durduğumuz tüm kadınlarımızın #8MartDünyaKadınlarGünü'nü kutluyorum. İyi ki varsınız" dedi. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 06:28 Kaynak: İHA

Dünya Kadınlar Günü, Fahrettin Altun, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Facebook 2 Yılda 15 Milyon Kullanıcı Kaybetti Nusret'ten Dünyadaki Tüm Kadınlara Davet: Siz Olmasaydınız Biz Olmazdık

Erkeklerin Konuştuğu, 'kadın Olmak' Paneline Kadınlardan Tepki Eda Taşpınar, Dondurucu Soğukta Mayo Giydi!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.3.2019 19:49:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun 'Kadınlar Günü'nü Kutladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]