Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Kazak Bakan Balayeva ile bir araya geldi - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Kazak Bakan Balayeva ile bir araya geldi

06.04.2021 14:55
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Kazak Bakan Balayeva ile bir araya geldi, System.String[]

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kazakistan Enformasyon ve Toplumsal Kalkınma Bakanı Aida Balayeva ile baş başa ve heyetler arası toplantıda bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kazakistan Enformasyon ve Toplumsal Kalkınma Bakanı Aida Balayeva ile baş başa ve heyetler arası toplantıda bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığındaki toplantıda, Türkiye ve Kazakistan ilişkilerinin yanı sıra kamu diplomasisi çalışmaları ile iki ülke arasındaki kültür, iletişim ve medya alanlarındaki iş birliğine dair konular ele alındı.

Fahrettin Altun, toplantıda yaptığı konuşmada, Kazakistan'ın 30'uncu bağımsızlık yıl dönümünü kutlayarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk dünyası ve Kazakistan ile ilişkilere büyük önem verdiğini ifade etti.

Türk-Kazak ilişkilerinde, Türk dünyası ülkeleri arasındaki dayanışma ruhunu gördüklerini dile getiren Altun, ülkeler arasında medya ve iletişim alanında iş birliğini geliştirerek ikili ilişkileri zenginleştireceklerini vurguladı.

Kazakistan ile hem medya hem film ve dizi sektörleri hem de kamu diplomasisi alanlarında kritik iş birlikleri yapacaklarını aktaran Altun, en kısa zamanda ortak bir çalışma grubu oluşturup somut adımlar atacaklarını kaydetti.

Türkiye ile Azerbaycan arasında oluşturulan Ortak Medya Platformu'nun bütün Türk dünyası ülkelerini kapsayacak bir platforma dönüştürülebileceğine işaret eden Altun, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile Kazakistan'ın Birinci Cumhurbaşkanı, Elbaşı ve Türk Konseyi Onursal Başkanı Nursultan Nazarbayev'e selam ve saygılarını iletti.

"Medya alanındaki iş birliği önemli"

Kazak Bakan Aida Balayeva da görüşmelerin iki ülke ilişkilerine ivme kazandıracağına inandığını belirterek, özellikle medya alanındaki iş birliğinin çok önemli olduğunun altını çizdi.

Türkiye ve Kazakistan ilişkilerinin geliştirilmesinin iki ülkenin ortak çıkarı olduğunu ve ortak çalışmalardan verimli sonuçlar alınabileceğini kaydeden Balayeva, ziyaretleri sırasında kendisine ve heyetine gösterilen misafirperverlik için Altun'a teşekkür etti.

Balayeva, Altun'a Kazakistan'ın medya alanındaki en üst nişanı olan "Enformasyon Alanı Öncüsü" madalyası takdim etti.

Görüşmede, Kazakistan heyetinde Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekly, Kazınform Haber Ajansı Genel Müdürü Askar Umarov, Kazakistan Televizyon ve Radyo Kurulu Yönetim Kurul Başkan Yardımcısı Ilkhamzhan Ibragimov, Haber Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Erlan Bekhojin ve elçilik personeli yer aldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'a ise Başkan Yardımcıları Zahid Sobacı ve Çağatay Özdemir ile Medya İlişkileri Koordinatörü Mücahid Eker, Kamu Diplomasisi Daire Başkanı Ömer Faruk Tanrıverdi, Basın-Yayın Daire Başkanı Büşra Karaduman Aktuna ve Stratejik İletişim ve Kriz Yönetimi Daire Başkanı Gökhan Yücel eşlik etti.

Fahrettin Altun, Kazakistan, Medya, Türk, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Kazak Bakan Balayeva ile bir araya geldi - Son Dakika


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