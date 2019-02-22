Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: "Kültür ve Sanat Çalışmalarına Yeni Bir Soluk Katacağına...

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: "Kültür ve Sanat Çalışmalarına Yeni Bir Soluk Katacağına...

1 saat önce

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yayın hayatına başlayan TRT 2'nin kültür ve sanat çalışmalarına yeni bir soluk katacağına inandığını belirterek "Hayırlı olsun" dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun:
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yayın hayatına başlayan TRT 2'nin kültür ve sanat çalışmalarına yeni bir soluk katacağına inandığını belirterek "Hayırlı olsun" dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden, TRT 2'nin yayın hayatına başlamasına ilişkin açıklama yaptı. Altun, TRT 2'nin tanıtım filmiyle birlikte paylaştığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Başta ülkemizin kültür değerleri olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki kültür unsurlarını ekrana taşıyacak olan TRT 2, bugün itibariyle yayın hayatına başladı. Kültür ve sanat çalışmalarına yeni bir soluk katacağına inandığım TRT 2 hayırlı olsun." - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 10:19 Kaynak: İHA

Twitter, Fahrettin Altun, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Selin Ciğerci, İsim Vermeden Yerden Yere Vurdu! Emmanuel Emenike'den Beşiktaş - Fenerbahçe Derbisi Paylaşımı

Martin Skrtel Milli Takımı Bıraktığını Açıkladı TRT'nin Yeni Kanalı Yayın Hayatına Başladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.2.2019 23:22:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: "Kültür ve Sanat Çalışmalarına Yeni Bir Soluk Katacağına...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]