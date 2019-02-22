Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: "Kültür ve Sanat Çalışmalarına Yeni Bir Soluk Katacağına...
1 saat önce
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yayın hayatına başlayan TRT 2'nin kültür ve sanat çalışmalarına yeni bir soluk katacağına inandığını belirterek "Hayırlı olsun" dedi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun
, yayın hayatına başlayan TRT 2'nin kültür ve sanat çalışmalarına yeni bir soluk katacağına inandığını belirterek "Hayırlı olsun" dedi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabı Twitter
üzerinden, TRT 2'nin yayın hayatına başlamasına ilişkin açıklama yaptı. Altun, TRT 2'nin tanıtım filmiyle birlikte paylaştığı mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Başta ülkemizin kültür değerleri olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki kültür unsurlarını ekrana taşıyacak olan TRT 2, bugün itibariyle yayın hayatına başladı. Kültür ve sanat çalışmalarına yeni bir soluk katacağına inandığım TRT 2 hayırlı olsun." - ANKARA
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 10:19 Kaynak: İHA
Selin Ciğerci, İsim Vermeden Yerden Yere Vurdu!
Emmanuel Emenike'den Beşiktaş - Fenerbahçe Derbisi Paylaşımı
Martin Skrtel Milli Takımı Bıraktığını Açıkladı
TRT'nin Yeni Kanalı Yayın Hayatına Başladı