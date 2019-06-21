Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: "Milletimiz 'Kandile mi, yoksa İmralı'ya mı kulak...
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: "Milletimiz 'Kandile mi, yoksa İmralı'ya mı kulak...

31 dakika önce

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: "Milletimiz 'Kandile mi, yoksa İmralı'ya mı kulak vermeliyiz' diye ciddi bir çelişki içinde kıvrananları da yakından teşhis etmiş durumdadır.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun:
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: "Milletimiz 'Kandile mi, yoksa İmralı'ya mı kulak vermeliyiz' diye ciddi bir çelişki içinde kıvrananları da yakından teşhis etmiş durumdadır." - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 11:57 Kaynak: İHA
İmralı, Politika
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