Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: "Milletimiz 'Kandile mi, yoksa İmralı'ya mı kulak...
31 dakika önce
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: "Milletimiz 'Kandile mi, yoksa İmralı'ya mı kulak vermeliyiz' diye ciddi bir çelişki içinde kıvrananları da yakından teşhis etmiş durumdadır.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 11:57 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: "Milletimiz 'Kandile mi, yoksa İmralı
'ya mı kulak vermeliyiz' diye ciddi bir çelişki içinde kıvrananları da yakından teşhis etmiş durumdadır." - İSTANBUL
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