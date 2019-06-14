Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Murat Alan'a yapılan saldırıyı kınadı
2 saat önce
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Yeni Akit Gazetesi Haber Müdürü Murat Alan'a yapılan saldırıyı kınadı.
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 06:53 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun
, Yeni Akit Gazetesi
Haber Müdürü Murat Alan
'a yapılan saldırıyı kınadı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, sosyal paylaşım sitesi Twitter
hesabından yaptığı açıklamada, "Yeni Akit Gazetesi Haber Müdürü Murat Alan'a yapılan saldırıyı kınıyoruz. Şiddet hiçbir koşulda tasvip edilemez. Konunun takipçisiyiz. Herkes bilmelidir ki bu saldırının failleri adalet önünde hesap verecektir" dedi. - ANKARA
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Yeni Akit Gazetesi Haber Müdürü'ne yapılan saldırıyı kınıyoruz
İmamoğlu: Dedemin mezarında gece vakti gizli çekim yapılmış
MEB'den lise son sınıf öğrencilerine devamsızlık affı
İstanbul seçimi için son anket yayınlandı! Aradaki fark 7 puan