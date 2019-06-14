Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Murat Alan'a yapılan saldırıyı kınadı
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Murat Alan'a yapılan saldırıyı kınadı

2 saat önce

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Yeni Akit Gazetesi Haber Müdürü Murat Alan'a yapılan saldırıyı kınadı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Murat Alan'a yapılan saldırıyı kınadı, System.String[]
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Yeni Akit Gazetesi Haber Müdürü Murat Alan'a yapılan saldırıyı kınadı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yeni Akit Gazetesi Haber Müdürü Murat Alan'a yapılan saldırıyı kınıyoruz. Şiddet hiçbir koşulda tasvip edilemez. Konunun takipçisiyiz. Herkes bilmelidir ki bu saldırının failleri adalet önünde hesap verecektir" dedi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 06:53 Kaynak: İHA
Fahrettin Altun, Yeni Akit Gazetesi, Murat Alan, Güncel
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Yeni Akit Gazetesi Haber Müdürü'ne yapılan saldırıyı kınıyoruz İmamoğlu: Dedemin mezarında gece vakti gizli çekim yapılmış MEB'den lise son sınıf öğrencilerine devamsızlık affı İstanbul seçimi için son anket yayınlandı! Aradaki fark 7 puan

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