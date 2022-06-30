Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, NATO zirvesini değerlendirdi Açıklaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, İsveç Başbakanı Magdelena Andersson ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile gerçekleştirdiği zirvede, terörle ilgili endişelerimize ilişkin somut, spesifik ve önemli sonuçlar elde edilmiştir." ifadelerini kullandı.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, NATO zirvesine ilişkin değerlendirmede bulundu.

NATO zirvesinde terör örgütü PKK ve uzantılarına karşı iş birliğinin kabul edildiğini bildiren Altun, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, İsveç Başbakanı Magdelena Andersson ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile gerçekleştirdiği zirvede, terörle ilgili endişelerimize ilişkin somut, spesifik ve önemli sonuçlar elde edilmiştir. Bütün taraflar terör örgütü PKK ve uzantılarına karşı tam iş birliğini kabul ettiler." paylaşımını yaptı.

İsveç ve Finlandiya'nın terörün bütün şekillerine karşı Türkiye'nin yanında olmayı taahhüt ettiğini ve PYD/ YPG ile FETÖ'ye destek sağlamama sözü verdiklerini belirten Altun, şöyle devam etti:

"Aynı zamanda savunma sanayimize kısıtlama ya da yaptırım uygulamamayı ve bu alandaki iş birliğini artırmayı kabul ettiler. Sözde siyasi eylem görünümü altına gizlenmiş terör faaliyetleriyle ilgili endişelerimizi ele almak adına terörle mücadele yasalarını gözden geçirmeyi de taahhüt ettiler. Teröre ve organize suça karşı bir istihbarat paylaşımı ve iş birliği mekanizması oluşturmayı kabul ettik. Aynı zamanda terörden suçlu bulunmuş şahısların iadesi konusunda somut adımlar atmayı ve ikili düzenlemeler yapmayı kabul ettik. İsveç ve Finlandiya, PKK ve uzantılarının ve paravan örgütlerinin finansman ve adam toplama eylemlerini yasaklamayı kabul etti. Türkiye'ye karşı terör propagandasını önlemeyi de kabul ettiler. Finlandiya ile İsveç'in AB Yapılandırılmış Daimi İşbirliği Anlaşmasına (PESCO) katılımını en geniş kapsamda desteklemeyi kabul ettik. Karşılıklı olarak ülkelerimizdeki adalet, istihbarat ve güvenlik bürokrasilerimizin katılımıyla bu adımların uygulanmasıyla ilgilenip doğrulayacak bir Daimi Ortak Mekanizma kuracağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararlı duruşu sayesinde Türkiye'nin terör örgütleriyle mücadelesinde ciddi kazanımlar elde ettiğini aktaran Altun, uluslararası terörle mücadelede PKK/PYD/YPG'nin yanı sıra FETÖ'nün de terör örgütlerine dahil edilmesinin bariz bir zafer olduğunu belirtti.

"Her zaman daha güçlü bir NATO'yu savunduk ve savunmaya devam edeceğiz"

Söz konusu anlaşmanın uygulanması için Finlandiyalı ve İsveçli yetkililerle yakından çalışacaklarını ifade eden Altun, şunları kaydetti:

"Endişelerimizi ele almadaki yapıcı yaklaşımlarından memnunuz. NATO'nun terör konusunda daha fazla beraberlik içinde olmasını sağlamak için çalışacağız. Türkiye, terör de dahil olmak üzere ortak güvenlik meselelerinde İttifakımızda daha fazla beraberlik olmasını savunmuştur. Bu İttifakta ne çatlaklara sebep olacak ne de ulusal güvenliğimizden taviz vereceğiz. Her zaman daha güçlü bir NATO'yu savunduk ve savunmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya geldi. Zirve boyunca da liderlerle görüşmeye devam edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve boyunca, uluslararası terörle mücadelede Türkiye'nin NATO müttefiklerinden neler beklediğini açıkça ortaya koydu. Bu konudaki ısrarcı yaklaşımı, teröre karşı ortak mücadelemizde bugün de gelecekte de devam edecektir."