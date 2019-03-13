Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Netanyahu'ya Einstein'ın "Delilik Aynı Şeyi Tekrar Tekrar...
1 saat önce
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Netanyahu'ya Einstein'ın "Delilik aynı şeyi tekrar tekrar yapıp farklı sonuç beklemektir" sözüyle yanıt verdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Netanyahu'ya Einstein
'ın "Delilik aynı şeyi tekrar tekrar yapıp farklı sonuç beklemektir" sözüyle yanıt verdi
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 12:50 Kaynak: AA
Umutsuz Ev Kadınları Dizisinin Başrol Oyuncusu Felicity Huffman, Rüşvet Vermekten Tutuklandı
Yazar Turan'ın Kaleminden Dökülen "Bir Eylül Yarası" Raflardaki Yerini Aldı
Erdoğan, Konuşmasını Bölen Kadına Kızdı: Hanımefendi Provoke Etme Bizi
Son Dakika! Erdoğan'dan Kendisine "Diktatör" Diyen Netanyahu'ya: Sen Çocuk Katili Zalimsin