Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Netanyahu'ya Einstein'ın "Delilik Aynı Şeyi Tekrar Tekrar...

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Netanyahu'ya Einstein'ın "Delilik Aynı Şeyi Tekrar Tekrar...

1 saat önce

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Netanyahu'ya Einstein'ın "Delilik aynı şeyi tekrar tekrar yapıp farklı sonuç beklemektir" sözüyle yanıt verdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Netanyahu'ya Einstein'ın
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Netanyahu'ya Einstein'ın "Delilik aynı şeyi tekrar tekrar yapıp farklı sonuç beklemektir" sözüyle yanıt verdi

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 12:50 Kaynak: AA

Albert Einstein, Güncel
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