İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Özdağ, Uğurluoğlu ve Hatipoğlu'na yapılan saldırıları kınadı - Son Dakika

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Özdağ, Uğurluoğlu ve Hatipoğlu'na yapılan saldırıları kınadı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Orhan Uğuroğlu, Selçuk Özdağ ve Afşin Hatipoğlu'na yapılan saldırıları kınayarak, "Failler en kısa sürede adalet önüne çıkarılacaktır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu ve KRT TV programcısı Afşin Hatipoğlu'na yapılan saldırıları kınadı. "FAİLLER EN KISA SÜREDE ADALET ÖNÜNE ÇIKARILACAKTIR" "Devletimiz, demokrasi ve fikir özgürlüğünün teminatıdır." diyen Altun "Orhan Uğuroğlu, Selçuk Özdağ ve Afşin Hatipoğlu'na yapılan saldırıları telin ediyorum. Failler en kısa sürede adalet önüne çıkarılacaktır." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU? Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu ve avukat Afşin Hatipoğlu'na yönelik henüz kimliği belirlenmeyen şahıslar tarafından silahlı, sopalı saldırılar gerçekleştirilmişti.

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