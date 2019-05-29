Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, "Sayın Cumhurbaşkanımız, ulusal güvenliğimizin gereği...
1 saat önce
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, "Sayın Cumhurbaşkanımız, ulusal güvenliğimizin gereği olarak Rusya Federasyonu'ndan tedarik edilmesi planlanan S-400 savunma sistemi konusunda ortak bir çalışma grubu kurulması teklifini tekrarlamışlardır" dedi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, "Sayın Cumhurbaşkanımız, ulusal güvenliğimizin gereği olarak Rusya Federasyonu'ndan tedarik edilmesi planlanan S-400 savunma sistemi konusunda ortak bir çalışma grubu kurulması teklifini tekrarlamışlardır" dedi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 06:44 Kaynak: İHA
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