Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, "Sayın Cumhurbaşkanımız, ulusal güvenliğimizin gereği...

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, "Sayın Cumhurbaşkanımız, ulusal güvenliğimizin gereği olarak Rusya Federasyonu'ndan tedarik edilmesi planlanan S-400 savunma sistemi konusunda ortak bir çalışma grubu kurulması teklifini tekrarlamışlardır" dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, "Sayın Cumhurbaşkanımız, ulusal güvenliğimizin gereği olarak Rusya Federasyonu'ndan tedarik edilmesi planlanan S-400 savunma sistemi konusunda ortak bir çalışma grubu kurulması teklifini tekrarlamışlardır" dedi. - ANKARA

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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