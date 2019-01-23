Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: "Suriye'deki Tek Hedefimiz, Radikalleşmenin Temelinde...
50 dakika önce
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: "Suriye'deki tek hedefimiz, radikalleşmenin temelinde yatan sebepleri ortadan kaldırarak terör örgütü DEAŞ'ın yeniden ayağa kalkmasını engellemek, savaşın yaralarını saracak fiziki ve toplumsal altyapıyı kurmak ve bu sayede vatandaşlarımıza yönelik...
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: " Suriye
'deki tek hedefimiz, radikalleşmenin temelinde yatan sebepleri ortadan kaldırarak terör örgütü DEAŞ'ın yeniden ayağa kalkmasını engellemek, savaşın yaralarını saracak fiziki ve toplumsal altyapıyı kurmak ve bu sayede vatandaşlarımıza yönelik terör saldırılarını engellemektir."
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 05:17 Kaynak: AA
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