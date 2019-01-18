Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: "(Suriye'nin Kuzeyinde) Yanıbaşımızdaki Terörist...
1 saat önce
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: "(Suriye'nin kuzeyinde) Yanıbaşımızdaki terörist bataklığını boşaltana kadar durmayacağız"
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: "(Suriye'nin kuzeyinde) Yanıbaşımızdaki terörist bataklığını boşaltana kadar durmayacağız"
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 11:30 Kaynak: AA
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