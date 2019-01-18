Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: "(Suriye'nin Kuzeyinde) Yanıbaşımızdaki Terörist...

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: "(Suriye'nin Kuzeyinde) Yanıbaşımızdaki Terörist...

1 saat önce

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: "(Suriye'nin kuzeyinde) Yanıbaşımızdaki terörist bataklığını boşaltana kadar durmayacağız"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun:
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: "(Suriye'nin kuzeyinde) Yanıbaşımızdaki terörist bataklığını boşaltana kadar durmayacağız"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 11:30 Kaynak: AA

Suriye, Güncel
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