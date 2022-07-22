Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, tahıl koridoru anlaşmasını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, tahıl koridoru anlaşmasını değerlendirdi Açıklaması

22.07.2022 23:33
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, tahıl koridoru anlaşmasını değerlendirdi Açıklaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, tahıl koridoru anlaşmasına ilişkin, "Karşılaştığımız zorlukların büyüklüğü ne olursa olsun, temasa, diyaloğa ve diplomasiye olan inancımız her zaman güçlü olmuştur.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, tahıl koridoru anlaşmasına ilişkin, "Karşılaştığımız zorlukların büyüklüğü ne olursa olsun, temasa, diyaloğa ve diplomasiye olan inancımız her zaman güçlü olmuştur. Türkiye olarak, istikrar ve barış davasına hizmet edecek aktörlerle ilişki kurmaktan asla çekinmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Altun, sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden ihracı için Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi"nin imzalanmasıyla ilgili değerlendirmede bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğindeki Türkiye'nin, uluslararası toplumun karşılaştığı zorluklarla mücadelede kalıcı diplomasinin önemini bir kez daha gösterdiğini belirten Altun, bugün imzalanan anlaşmanın, çok ihtiyaç duyulan tahıl ihracatının önünü açarak küresel gıda krizini hafifleteceğine işaret etti.

"Cumhurbaşkanı'mız Erdoğan'ın da belirttiği gibi bu anlaşma, tüm dünyada kıtlığı önleyecek ve hayat kurtaracak." ifadesini kullanan Altun, küresel sorunları diplomasiyle ele alma taahhütlerini gösteren bu anlaşmaya aracılık etmek için Ukrayna ve Rus taraflarının yanı sıra BM ile yakın şekilde çalıştıklarını kaydetti.

Altun, "Türkiye, Cumhurbaşkanı'mız Erdoğan'ın liderliği sayesinde uzun süredir uluslararası arenada önemli bir aktör olarak öne çıkıyor. Gıda güvenliği, göç, enerji krizi ve bölgesel çatışmalar gibi mevcut bölgesel ve küresel sorunları çözmek için çalışmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin, Rusya-Ukrayna savaşının başından bu yana diplomatik girişimleri sürdürdüğüne dikkati çeken Altun, şöyle devam etti:

"Daha önce ateşkes görüşmeleri için iki tarafı bir araya getirmeyi başarmıştık. Tahıl ihracatı konusunda bugün büyük ilerleme kaydettik. Dünyamız çalkantılı zamanlardan geçerken Cumhurbaşkanı'mız Erdoğan'ın daima ortaya koyduğu gibi çözümler bulmak için güçlü bir liderliğe ve kararlılığa ihtiyacımız var. Uluslararası toplumu ortak sorunlara diplomatik çözümler bulmak için hiçbir çabadan kaçınmamaya davet ediyoruz."

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, çatışma ve krizlerle dolu istikrarsız bir bölgede Türkiye'nin bir barış ve istikrar ışığı olarak parladığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Karşılaştığımız zorlukların büyüklüğü ne olursa olsun, temasa, diyaloğa ve diplomasiye olan inancımız her zaman güçlü olmuştur. Türkiye olarak, istikrar ve barış davasına hizmet edecek aktörlerle ilişki kurmaktan asla çekinmeyeceğiz.

Bugünkü anlaşma, uluslararası toplumun insanlığın karşı karşıya olduğu sayısız devasa zorluğun üstesinden gelmek için bizimle birlikte çalışabileceğini gösterdi. Dünya, bir salgını atlatırken ve bölgemiz birden fazla çatışmayla meşgulken dünya liderlerinin harekete geçmesi kritik önem taşıyor. Daha aydınlık bir gelecek istiyorsak Cumhurbaşkanı'mız Erdoğan'ın sergilediği gibi bir cesur liderlik başka yerlerde de kendini göstermelidir."

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Kaynak: AA

Fahrettin Altun, Ukrayna, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, tahıl koridoru anlaşmasını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

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