Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: "TRT Fransızca, yayıncılık tarihinde önemli bir kilometre taşı olacak" - Son Dakika
Üye Girişi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: "TRT Fransızca, yayıncılık tarihinde önemli bir kilometre taşı olacak"

05.04.2022 22:19
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: "TRT Fransızca, yayıncılık tarihinde önemli bir kilometre taşı olacak"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, TRT'nin Fransızca dijital haber platformu "TRT Français"in yayıncılık tarihinde önemli bir kilometre taşı olacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, TRT'nin Fransızca dijital haber platformu "TRT Français"in yayıncılık tarihinde önemli bir kilometre taşı olacağını ifade etti.

Altun, sosyal medya hesabından, "TRT Français"in yayın hayatına başlaması dolayısıyla yaptığı paylaşımda, "TRT Fransızca, yayıncılık tarihinde önemli bir kilometre taşı olacak. Bu platformun, Fransızca dilinde birinci sınıf habercilik için bir zemin teşkil edeceğine, zamanımızın en acil ve yakıcı sorunlarının, hikayelerinin daha iyi anlaşılmasını sağlayacağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

YORUMLAR
500
Cumhurbaşkanı adaylığı için Mansur Yavaş'ın adı geçti! Belediyeden açıklama geldi: Hiçbir ilgimiz yoktur Cumhurbaşkanı adaylığı için Mansur Yavaş'ın adı geçti! Belediyeden açıklama geldi: Hiçbir ilgimiz yoktur Erzincan Valisi Makas, AA'nın kuruluş yıl dönümünü kutladı Erzincan Valisi Makas, AA'nın kuruluş yıl dönümünü kutladı

Fahrettin Altun, Fransızca, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: 'TRT Fransızca, yayıncılık tarihinde önemli bir kilometre taşı olacak' - Son Dakika


Son Dakika
22:28 "Öldü" denilen Nisa bebek için Sağlık Bakanı Koca'dan yeni açıklama geldi: Hastaneye kaldırıldı, durumu takip ediliyor
22:20 Cumhurbaşkanı adaylığı için Mansur Yavaş'ın adı geçti! Belediyeden açıklama geldi: Hiçbir ilgimiz yoktur
22:08 TFF'ye başvuruda bulunuldu! Süper Lig'de bir maç daha tekrar edilebilir
21:34 Miras kavgasında kan aktı: 3 ölü
21:19 Aksaray'da inşaat işçisi genç, annesini ve ağabeyini öldürüp mezarlıkta intihar etti!
21:11 Tarihi Harput Kalesi'nden düşen 16 yaşındaki kız yaşamını yitirdi!
21:08 Cristiano Ronaldo sevgilisi Georgina Rodriguez'e maaş bağladı!
21:01 Ukrayna lideri Zelenski SİHA'lar için Türkiye'ye teşekkür etti!
20:30 Fatih Terim'in, TFF başkanlığı için önünde bir engel var
20:15 Koronavirüs nedeniyle 37 kişi vefat etti, 12 bin 213 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2022 22:39:27. #1.12#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: "TRT Fransızca, yayıncılık tarihinde önemli bir kilometre taşı olacak" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement