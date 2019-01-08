Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: "Türkiye'nin Ulusal Güvenliği Müzakere Edilemez"
59 dakika önce
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: "Türkiye'nin ulusal güvenliği müzakere edilemez"
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: "Türkiye'nin ulusal güvenliği müzakere edilemez"
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 05:32 Kaynak: AA
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