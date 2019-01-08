Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: "Türkiye'nin Güvenliği Pazarlık Meselesi Değildir"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: "Türkiye'nin Güvenliği Pazarlık Meselesi Değildir"

43 dakika önce

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Suriye Kürtlerini terör örgütüyle bir tutmak, hem Kürt halkına hem de bizim zekamıza hakaret etmek demektir" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun:
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Suriye Kürtlerini terör örgütüyle bir tutmak, hem Kürt halkına hem de bizim zekamıza hakaret etmek demektir" ifadelerini kullandı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Türk mevkidaşı Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile bir araya geldi. Kendisinin ziyareti sırasında dünyaca ünlü Türk misafirperverliğini tecrübe etme imkanı bulduğunu umuyorum. Türkiye'nin güvenliği pazarlık meselesi değildir. Bizim terörle mücadelemizin 'nasıl'ı değil, sadece 'ne zaman'ı olur. Suriye Kürtlerini terör örgütüyle bir tutmak, hem Kürt halkına hem de bizim zekamıza hakaret etmek demektir" ifadelerini kullandı. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 05:43 Kaynak: İHA

Suriye, Türkiye, Fahrettin Altun, Politika
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