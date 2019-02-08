Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: "Türkiye'nin Elde Ettiği Bulgular, Sayın Callamard'ın...
27 dakika önce
IHAAW093440-GEN/08-02-2019- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: "Türkiye'nin elde ettiği bulgular, Sayın Callamard'ın basın mensuplarıyla paylaştığı kanaatleriyle örtüşmektedir.
IHAAW093440-GEN/08-02-2019
- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: " Türkiye
'nin elde ettiği bulgular, Sayın Callamard'ın basın mensuplarıyla paylaştığı kanaatleriyle örtüşmektedir. Bu vesileyle bir kez daha özel soruşturmaya elimizden gelen desteği vereceğimizi ifade etmek istiyoruz." 08.02.2019 09: 34: 40 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 09:40 Kaynak: İHA
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