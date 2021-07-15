Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun 'Türkiye Geçilmez' etiketli 15 Temmuz videosunu paylaştı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun 'Türkiye Geçilmez' etiketli 15 Temmuz videosunu paylaştı

15.07.2021 02:08
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun 'Türkiye Geçilmez' etiketli 15 Temmuz videosunu paylaştı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığınca hazırlanan 15 Temmuz videosunu "Türkiye Geçilmez" etiketiyle paylaştı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığınca hazırlanan 15 Temmuz videosunu "Türkiye Geçilmez" etiketiyle paylaştı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığınca hazırlanan 15 Temmuz videosunu "Türkiye Geçilmez" etiketiyle paylaştı. Altun, sosyal medya hesabında yer verdiği videoda, Türk milletinin bağımsızlığa verdiği değer, 1. Dünya Savaşı'ndan Kurtuluş Savaşı'na gösterilen kahramanlıklar vurgulandı.

Türkiye'nin gücünü kırmak için denenen anti demokratik müdahalelerin hatırlatıldığı videoda, son olarak FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine karşın milletin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanlara inerek darbecileri bozguna uğratmasına geniş şekilde yer verildi.

"15 Temmuz 2016 Türk milleti için bir milattı. Destan yazan Türk milleti, dünyaya bir kez daha haykırmıştı; Türkiye geçilmez. " ifadelerinin kullanıldığı videoda, Türkiye'nin darbe girişiminin ardından hızla toparlanarak savunma sanayisinden ulaşıma, enerjiden yerli ve milli markalara kadar her alandaki projelerle yeniden atağa kalktığı belirtildi.

Videoda ayrıca Türkiye'nin diplomasideki üstünlüğüyle Balkanlar'dan Kafkasya'ya, Doğu Akdeniz'den Orta Doğu'ya toplumsal, siyasi, insani çözümlerin ve barışın en önemli anahtarı olmaya devam ettiği vurgulandı. Haber Merkezi

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Kaynak: Habermetre

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