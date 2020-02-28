Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'un Güvenlik Zirvesi'yle ilgili açıklama - Son Dakika
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'un Güvenlik Zirvesi'yle ilgili açıklama

6 saat önce

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Güvenlik Zirvesi sonrası yaptığı açıklamada, "Zirvede, Esed rejiminin yüz binlerce Suriyelinin ölümünden sorumlu olduğu vurgulanarak, namlusunu, Türkiye Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerini korumak üzere görev yapan askerlerimize...

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'un Güvenlik Zirvesi'yle ilgili açıklama, System.String[]

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Güvenlik Zirvesi sonrası yaptığı açıklamada, "Zirvede, Esed rejiminin yüz binlerce Suriyelinin ölümünden sorumlu olduğu vurgulanarak, namlusunu, Türkiye Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerini korumak üzere görev yapan askerlerimize doğrultan gayrımeşru rejime misliyle mukabele edilmesi kararlaştırılmıştır" dedi.


İletişim Başkanı Altun, Güvenlik Zirvesi sonrası yaptığı açıklamada, "Milli güvenliğimizi sağlamak üzere İdlib'de görev yapan kahraman askerlerimize yönelik gerçekleştirilen menfur saldırı sebebiyle, Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında bu akşam Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir Güvenlik Zirvesi gerçekleştirilmiştir. Zirvede, Esed rejiminin yüz binlerce Suriyelinin ölümünden sorumlu olduğu vurgulanarak, namlusunu, Türkiye Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerini korumak üzere görev yapan askerlerimize doğrultan gayrımeşru rejime misliyle mukabele edilmesi kararlaştırılmıştır. Bu kapsamda hava ve kara ateş destek unsurlarımızla rejimin bilinen tüm hedefleri ateş altına alınmıştır, alınmaya devam etmektedir. Bu vesileyle rejimin işlediği insanlığa karşı suçların durdurulması amacıyla Astana Süreci'nin tarafları başta olmak üzere tüm uluslararası toplumu üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye çağırıyoruz. Geçmişte Ruanda'da, Bosna Hersek'te yaşananların bugün İdlib'de tekrarlanmasına seyirci kalınamaz, kalınmayacaktır. Kahraman askerlerimizin kanı yerde bırakılmayacaktır. Suriye sahasında devam eden faaliyetlerimiz, bayrağımıza uzatılan eller kırılana dek sürecektir" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Fahrettin Altun, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 01:42 Kaynak: İHA
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