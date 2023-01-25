Fahrettin Altun'dan Elon Musk'a çağrı: İfşa edin - Son Dakika
Üye Girişi

Fahrettin Altun'dan Elon Musk'a çağrı: İfşa edin

25.01.2023 22:49

Yapay Zeka Çağında Dezenformasyonla Mücadele Yöntemleri isimli sempozyuma katılan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter'ın yeni patronu Elon Musk'a dikkat çeken bir çağrıda bulundu. Altun, "Lütfen geçtiğimiz dönemlerde Twitter üzerinden Türkiye siyasal hayatına ne tür müdahalelerde bulunulduğunu açıklayın. Cumhurbaşkanımızın, bizlerin sosyal medya hesaplarına ne tür gizli sansürlerin uyguladığını ifşa edin." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Yapay Zeka Çağında Dezenformasyonla Mücadele Yöntemleri başlıklı sempozyuma katıldı. Altun, sempozyumda yaptığı konuşmada, dikkat çeken ifadeler kullandı.

"SOSYAL MEDYA, DEZENFORMASYON ARACI OLARAK KULLANILIYOR"

Küresel alanda iktidarlarını korumak için rekabet eden ve aynı zamanda soğuk savaştan bu yana dünyanın önemli bir bölümünü fiziksel ve zihinsel olarak işgal eden kötücül güçlerin son ve belki de en yıkıcı silahı, dezenformasyon olduğunu vurgulayan Altun, "Türkiye gibi etki gücü yüksek, aynı zamanda küresel güçlere teslim olmadan kendi ad ve hesabına hareket eden ülkelere yönelik siyasi ve kültürel operasyonlarda sosyal medya mecralarının nasıl bizler kullanıldığına hepimiz şahidiz. Örneğin yeni Twitter yönetiminin eski Twitter yönetimine ilişkin yaptığı ifşaatları gözümüzün önüne getirelim. Burada, sosyal medya ağlarının nasıl manipülasyon ve dezenformasyon aracı olarak kullanıldığını açık ve net şekilde görüyoruz." ifadelerini kullandı.

ALTUN'DAN ELON MUSK'A ÇAĞRI

Twitter'ın yeni patronu Elon Musk'a seslenen Altun, "Buradan, bu program vesilesiyle yeni Twitter yönetimine, Elon Musk'a sesleniyorum. Lütfen geçtiğimiz dönemlerde Twitter üzerinden Türkiye siyasal hayatına ne tür müdahalelerde bulunulduğunu açıklayın. Cumhurbaşkanımızın, bizlerin sosyal medya hesaplarına ne tür gizli sansürlerin uyguladığını ifşa edin. Türkiye karşıtlarına, terör örgütlerine sistematik şekilde sağlanan propaganda imkanlarının neler olduğunu bunların arkasında sistematiği açıklayın. Açıklayın ki, tüm dünya kamuoyu yeni sömürgeciliğin kullandığı melez yöntemleri açık ve net şekilde görsün. Açıklayın ki, yeniden sosyal medya mecralarına ilişkin güvenelim. Onları yeniden iletişim platformu olduğuna inanalım." şeklinde konuştu.

"DEMOKRASİ KÜLTÜRÜMÜZ İÇİN İBRETLERLE DOLUDUR"

Altun, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "İstihbarat kurumlarından siyasetin merkezine, yabancı devletlerin iç işlerine müdahale etmekten kendi Başkanlık seçimlerini manipüle etmeye ve hatta görevdeki ABD Başkanına sosyal medya üzerinden operasyon yapmaya kadar varan olaylar hepimiz için, bütün dünya siyaseti ve demokrasi kültürümüz için ibretlerle doludur. Sadece bu da değil elbette. Diğer sosyal ağlarda da benzer durumların yaşandığını, küresel alanda egemenlik kurmaya çalışanların, hakikatin referansını dezenformasyon faaliyetleriyle sosyal medya üzerinden belirlemeye çalıştıklarına da görüyoruz."

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Cumhurbaşkanlığından Elon Musk'a Türkiye çağrısı: Geçtiğimiz dönemlerde ne tür sansürlerin uygulandığını ifşa edin Cumhurbaşkanlığından Elon Musk'a Türkiye çağrısı: Geçtiğimiz dönemlerde ne tür sansürlerin uygulandığını ifşa edin Karaman'da 2 bin kişi, Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına tepki gösterdi Karaman'da 2 bin kişi, Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına tepki gösterdi Ticarete ilişkin 'torba kanun teklifi' TBMM Genel Kurulunda Ticarete ilişkin 'torba kanun teklifi' TBMM Genel Kurulunda

Twitter, Türkiye, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fahrettin Altun'dan Elon Musk'a çağrı: İfşa edin - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
23:04 Apartmanın girişine kilitlediği kediyi tekme tokat dövdü! Vicdanları sızlatan anlar kamerada
23:39 Atkı, bere, ne varsa çıkarın! İstanbul'a kar yağışı için tarih verildi, fazla zaman kalmadı
23:26 Oğuzhan Uğur, Fatih Terim'den özür diledi: 'R' yapıyorum, gençliğime ver hocam
23:18 Ünlü oyuncu Melek Baykal havaalanındaki uygulamaya çektiği video ile isyan etti: Böyle rezillik görmedim
23:15 Sinan Ateş sorusu soran muhabire "İşine bak" diyen Bahçeli'ye ABD'den tepki: Endişe duyuyoruz
23:12 Süper Lig'de bir devir daha kapandı! Erol Bulut ile yollar ayrıldı
23:04 Justin Bieber müzik haklarını 200 milyon dolara sattı
15:18 Cumhurbaşkanlığından Elon Musk'a Türkiye çağrısı: Geçtiğimiz dönemlerde ne tür sansürlerin uygulandığını ifşa edin
22:43 G.Saray'da tuzak dolu antrenman! Icardi, şaka yapan arkadaşını affetmedi
22:11 Baraja uçan otobüsün araç içi görüntüleri ortaya çıktı! Yolcuların can pazarı kamerada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2023 00:28:52. #1.13#
SON DAKİKA: Fahrettin Altun'dan Elon Musk'a çağrı: İfşa edin - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement