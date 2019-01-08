Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: "Türkiye'nin Ulusal Güvenliği Pazarlık Konusu...
54 dakika önce
IHAAW172924-GEN/08-01-2019- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: "Türkiye'nin ulusal güvenliği pazarlık konusu değil." 08.01.2019 17: 29: 24 TSI NNNN.
IHAAW172924-GEN/08-01-2019
- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun
: " Türkiye
'nin ulusal güvenliği pazarlık konusu değil." 08.01.2019 17: 29: 24 TSI
NNNN - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 05:35 Kaynak: İHA
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