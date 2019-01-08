Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: "Türkiye'nin Ulusal Güvenliği Pazarlık Konusu...

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: "Türkiye'nin Ulusal Güvenliği Pazarlık Konusu...

54 dakika önce

IHAAW172924-GEN/08-01-2019- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: "Türkiye'nin ulusal güvenliği pazarlık konusu değil." 08.01.2019 17: 29: 24 TSI NNNN.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun:
IHAAW172924-GEN/08-01-2019

- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: " Türkiye'nin ulusal güvenliği pazarlık konusu değil." 08.01.2019 17: 29: 24 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 05:35 Kaynak: İHA

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