Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: "Bizim İçin Esas Olan Ulusal Güvenliğimizdir.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: "Bizim İçin Esas Olan Ulusal Güvenliğimizdir.

1 saat önce

IHAAW094522-SIY/14-01-2019- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: "Bizim için esas olan ulusal güvenliğimizdir.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun:
IHAAW094522-SIY/14-01-2019

- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: "Bizim için esas olan ulusal güvenliğimizdir. Terörle mücadelemizi belirleyen esas unsur da budur. Terörizmin kaynağı ister ideolojik, ister dini isterse etnik olsun bizim için fark etmez. Terör terördür ve kaynağında kurutulmalıdır. Türkiye Suriye'de tam da bunu yapmaktadır." 14.01.2019 09: 45: 22 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 09:51 Kaynak: İHA

Fahrettin Altun, Politika
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