Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: "Türkiye Cumhuriyeti Devleti Kürtlerin Düşmanı...
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IHAAW094604-SIY/14-01-2019- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: "Türkiye Cumhuriyeti devleti Kürtlerin düşmanı değil, hamisidir.
IHAAW094604-SIY/14-01-2019
- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun
: "Türkiye Cumhuriyeti
devleti Kürtlerin düşmanı değil, hamisidir. Türkiye'nin Kürtlerle hiçbir sorunu yoktur. Bizim meselemiz PKK
terör örgütüyle ve onun Suriye
'deki uzantılarıyladır. PYD ve YPG bir terör örgütüdür. Türkiye terörle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir." 14.01.2019 09: 46: 04 TSI
NNNN - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 09:52 Kaynak: İHA
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