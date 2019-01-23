Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Türkiye Sadece Teröristlerle Savaşmıyor,...
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IHAAW114137-SIY/23-01-2019- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Türkiye sadece teröristlerle savaşmıyor, politik çözüm de arıyor" dedi.
IHAAW114137-SIY/23-01-2019
- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun
, "Türkiye
sadece teröristlerle savaşmıyor, politik çözüm de arıyor" dedi. 23.01.2019 11: 41: 37 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 11:47 Kaynak: İHA
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