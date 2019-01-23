Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Türkiye Sadece Teröristlerle Savaşmıyor,...

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Türkiye Sadece Teröristlerle Savaşmıyor,...

2 saat önce

IHAAW114137-SIY/23-01-2019- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Türkiye sadece teröristlerle savaşmıyor, politik çözüm de arıyor" dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun,
IHAAW114137-SIY/23-01-2019

- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Türkiye sadece teröristlerle savaşmıyor, politik çözüm de arıyor" dedi. 23.01.2019 11: 41: 37 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 11:47 Kaynak: İHA

Türkiye, Fahrettin Altun, Politika
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