Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: "Agnes Callamard'ın Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı...

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: "Agnes Callamard'ın Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı...

1 saat önce

IHAAW134203-SIY/29-01-2019- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: "Agnes Callamard'ın Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili Türkiye ziyaretini memnuniyetle karşılıyoruz.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun:
IHAAW134203-SIY/29-01-2019

- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: "Agnes Callamard'ın Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili Türkiye ziyaretini memnuniyetle karşılıyoruz. Hala Kaşıkçı'nın bedeninin nerede olduğunu, cinayet emrini kimin verdiğini ve 'yerel işbirlikçinin' kim olduğunu bilmiyoruz.Adalet yerini bulmalı." 29.01.2019 13: 42: 03 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 01:50 Kaynak: İHA

Türkiye, Cemal Kaşıkçı, Fahrettin Altun, Politika
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