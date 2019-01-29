Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: "Agnes Callamard'ın Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı...
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IHAAW134203-SIY/29-01-2019- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: "Agnes Callamard'ın Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili Türkiye ziyaretini memnuniyetle karşılıyoruz.
IHAAW134203-SIY/29-01-2019
- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun
: "Agnes Callamard'ın Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı
cinayetiyle ilgili Türkiye
ziyaretini memnuniyetle karşılıyoruz. Hala Kaşıkçı'nın bedeninin nerede olduğunu, cinayet emrini kimin verdiğini ve 'yerel işbirlikçinin' kim olduğunu bilmiyoruz.Adalet yerini bulmalı." 29.01.2019 13: 42: 03 TSI
NNNN - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 01:50 Kaynak: İHA
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