Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: "Bir Ömür Boyunca Büyük Türkiye ve Adil Bir...

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: "Bir Ömür Boyunca Büyük Türkiye ve Adil Bir...

45 dakika önce

IHAAW164848-SIY/27-02-2019- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: "Bir ömür boyunca Büyük Türkiye ve adil bir dünya idealinin peşinden giden, yasak ve engellere karşı verdiği mücadeleyle Türk siyasetinin unutulmaz isimleri arasında yer alan Prof. Dr.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun:
IHAAW164848-SIY/27-02-2019

- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: "Bir ömür boyunca Büyük Türkiye ve adil bir dünya idealinin peşinden giden, yasak ve engellere karşı verdiği mücadeleyle Türk siyasetinin unutulmaz isimleri arasında yer alan Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocamızı vefatının 8. yıldönümünde rahmet ve minnetle anıyorum." 27.02.2019 16: 48: 48 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 04:54 Kaynak: İHA

Türkiye, Fahrettin Altun, Yenikadinda Gösterme, Politika
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