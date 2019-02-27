Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: "Bir Ömür Boyunca Büyük Türkiye ve Adil Bir...
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IHAAW164848-SIY/27-02-2019- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: "Bir ömür boyunca Büyük Türkiye ve adil bir dünya idealinin peşinden giden, yasak ve engellere karşı verdiği mücadeleyle Türk siyasetinin unutulmaz isimleri arasında yer alan Prof. Dr.
IHAAW164848-SIY/27-02-2019
- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun
: "Bir ömür boyunca Büyük Türkiye
ve adil bir dünya idealinin peşinden giden, yasak ve engellere karşı verdiği mücadeleyle Türk siyasetinin unutulmaz isimleri arasında yer alan Prof. Dr. Necmettin Erbakan
Hocamızı vefatının 8. yıldönümünde rahmet ve minnetle anıyorum." 27.02.2019 16: 48: 48 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 04:54 Kaynak: İHA
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