Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "28 Şubat, Halkın İradesine ve Değerlerine...
1 saat önce
IHAAW152116-SIY/28-02-2019- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "28 Şubat, halkın iradesine ve değerlerine darbeydi.
IHAAW152116-SIY/28-02-2019
- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "28 Şubat, halkın iradesine ve değerlerine darbeydi. Bu millet vesayet, darbe ve işgal girişimlerini 15 Temmuz'daki gibi şanlı bir direnişle tarihe gömeceğini göstermiştir. 28 Şubat bin yıl süremedi ama millet iradesi ilelebet payidar kalacak" dedi. 28.02.2019 15: 21: 16 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 03:27 Kaynak: İHA
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