Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan "İyi Ki Varsın Yusuf" Paylaşımı
1 saat önce
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun "İyi ki varsın Yusuf" paylaşımında bulundu.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun "İyi ki varsın Yusuf" paylaşımında bulundu.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti seçim broşürleri dağıtırken İYİ Parti Pendik İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Mine Koraş tarafından rencide edilen Bayburtlu Yusuf Özoğul'a destek için "İyi ki varsın Yusuf!" başlığında hazırlanan klibi paylaştı. - ANKARA
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 05:00 Kaynak: İHA
Diriliş Ertuğrul Oyuncusu Cem Uçan, Yerel Seçimlerde Oy Vereceği Partiyi Açıkladı
AK Partili Genci Rencide Ettiği İddiasıyla Gündeme Gelen Mine Koraş Adli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakıldı
İYİ Parti'den İstifa Eden 25 İsim Seçimlere 1 Gün Kala AK Parti'ye Geçti
Son Dakika! Seçim Propaganda Yasakları Resmen Başladı