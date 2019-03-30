Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan "İyi Ki Varsın Yusuf" Paylaşımı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun "İyi ki varsın Yusuf" paylaşımında bulundu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun "İyi ki varsın Yusuf" paylaşımında bulundu.



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti seçim broşürleri dağıtırken İYİ Parti Pendik İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Mine Koraş tarafından rencide edilen Bayburtlu Yusuf Özoğul'a destek için "İyi ki varsın Yusuf!" başlığında hazırlanan klibi paylaştı. - ANKARA

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