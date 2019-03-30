Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan "İyi Ki Varsın Yusuf" Paylaşımı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan "İyi Ki Varsın Yusuf" Paylaşımı

1 saat önce

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun "İyi ki varsın Yusuf" paylaşımında bulundu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun "İyi ki varsın Yusuf" paylaşımında bulundu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti seçim broşürleri dağıtırken İYİ Parti Pendik İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Mine Koraş tarafından rencide edilen Bayburtlu Yusuf Özoğul'a destek için "İyi ki varsın Yusuf!" başlığında hazırlanan klibi paylaştı. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 05:00 Kaynak: İHA

Pendik, İYİ Parti, AK Parti, Fahrettin Altun, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Diriliş Ertuğrul Oyuncusu Cem Uçan, Yerel Seçimlerde Oy Vereceği Partiyi Açıkladı AK Partili Genci Rencide Ettiği İddiasıyla Gündeme Gelen Mine Koraş Adli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakıldı İYİ Parti'den İstifa Eden 25 İsim Seçimlere 1 Gün Kala AK Parti'ye Geçti Son Dakika! Seçim Propaganda Yasakları Resmen Başladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.3.2019 18:42:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan "İyi Ki Varsın Yusuf" Paylaşımı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]